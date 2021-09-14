В России оценили заявление ФРГ и США о транзите газа через Украину

В России оценили заявление ФРГ и США о транзите газа через Украину
Фото: mm-images/blickwinkel/www.globallookpress.com
Москва не является участником договора, напомнил представитель дипмиссии

Общее заявление ФРГ и Соединенных Штатов по оказанию поддержки Киеву и энергобезопасности Европы на фоне предстоящего запуска "Северного потока – 2" не устанавливает юридических обязанностей для Москвы. По этой причине требования к российской стороне ничем не подкреплены – у Берлина отсутствуют соответствующие основания, указал посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат отметил, что Москва не выступала участником соглашения. Поэтому требования в адрес Кремля на основании договоренностей сторонних государств не являются обоснованными и обязательными к выполнению.

По словам Нечаева, вопрос сохранения украинского транзита  поднимался немецкой стороной в ходе двусторонних контактов со стороны канцлера Ангелы Меркель, которая прибыла с визитом в российскую столицу еще в августе. Таким образом посол ответил на вопрос о том, поступали ли в адрес РФ требования со стороны Германии по договоренностям Берлина и Вашингтона вокруг "Северного потока – 2".

Посол также указал, что позиция Кремля в этом вопросе остается неизменной: во время встречи с немецким канцлером президент Владимир Путин заявил, что Москва может рассмотреть для себя возможность сохранения украинского транзита после 2024 года, основываясь экономической выгодой и спросом в Европейском союзе.

Напомним, летом Германия и США опубликовали совместное заявление о приверженности сохранению украинского транзита после указанного периода. Берлин обязуется использовать для этого все возможные рычаги, включая спецпосланника для поддержки переговоров, а также вводить санкционные меры против РФ, если последняя начнет использовать "Северный поток – 2" в качестве инструмента давления на Европу.

Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ
Гость308456
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Обещать - не женится. Поговорили и забыли. Главное чтобы раньше времени не спугнуть украинских дурачкоFF. А то опомнятся, догадаются для чего их попользовали. Пусть пока еще постоят в коленно-локтевой позициии.
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