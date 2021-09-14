Офис Зеленского "потерял" план по трансформации Украины

Офис Зеленского "потерял" план по трансформации Украины
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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У администрации нет ни одной копии грандиозного проекта, презентованного американцам

Администрация президента Украины не располагает планом по трансформации государства, представленным Владимиром Зеленским американским коллегам в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты. Об этом говорится в официальном ответе офиса украинского лидера на запрос от местных журналистов.

Как отмечают "Украинские новости", 1 сентября глава государства презентовал план по гострансформации, заявив, что речь идет о документе по развитию стратегического партнерства Киева с Вашингтоном в экономической сфере. Речь идет об общих проектах суммой на 277 миллиардов долларов, предусматривающих финансирование за счет украинской государственной казны вместе с привлечением программ по международной помощи, кредитованию и инвестициям.

Однако позднее оказалось, что копией плана по трансформации офис президента не располагает: в ответе на информационный запрос говорится, что документ отсутствует в "профильных структурных подразделениях" администрации.

Во время презентации по трансформации страны украинский лидер указал, что план определяет вектор дальнейшего развития страны на ближайшие годы в качестве "цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". Тогда же Зеленский призвал американских коллег к реализации масштабного плана, который носит название "A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine".

Ранее президент Украины одобрил стратегию по развитию экономической безопасности, в которой обвинил Российскую Федерацию в шатком положении государственной экономики.

Источник: Украинские новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость308247
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Зеленский, Левински суть одна и таже никакой разницы.
Гость311651
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т.е. и плана-то не было, так, сплошное пи3дабольство, что, собственно. уже стандарт для госпожи Зеленски
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