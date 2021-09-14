После ухода на самоизоляцию: Путин созвонился с Лукашенко

Лидеры двух стран обсудили ряд важных тем

Во вторник, 14 сентября, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

Президенты РФ и Белоруссии подняли несколько актуальных тем. Среди них – ситуация в Афганистане и итоги учений Запад-2021, в которых принимают участие российские и белорусские военные. Также Владимир Владимирович и Александр Григорьевич обсудили повестку саммитов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые пройдут в Душанбе.

Российский лидер в разговоре с коллегой отметил, что примет участие в предстоящих мероприятиях в режиме онлайн, поскольку вынужденно ушел на карантин. Несмотря на то, что президент получил отрицательный тест на ковид, ему придется провести несколько дней на самоизоляции из-за заболевших в его окружении. 

Напомним, очная встреча Путина и Лукашенко состоялась 9 сентября 2021 года. 

Источник: Телеграм-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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