На Украине рассказали о подарке для Лукашенко

На Украине рассказали о подарке для Лукашенко
Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кулеба заявил о слабом укреплении границ

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба оказался "непосредственным свидетелем" событий, которые вызвали разочарование Киева. Смиренные заявления Европы, допустившей воссоединение Крыма с Россией, стали для страны "горьким уроком", которые Киев извлек и понял, что обещания Запада не будут выполнены, пишет обозреватель и корреспондент Independent Оливер Кэрролл.

В интервью для британского журналиста министр заявил, что теперь Украине стоит рассчитывать лишь на себя. В краткосрочной перспективе Незалежная может превратиться в милитаристское государство наподобие Израиля и обрести гибкость, которой наделены страны, постоянно находящиеся в состоянии войны. Армия, дипломатия и народ – единственные союзники Украины, считает Кулеба.

Министр напомнил, что учения "Запад-2021", в которых принимают непосредственное участие российская и белорусская армии, проходят вдоль украинских границ. Однако у Киева "есть проблема" – оказалось, что администрация "инвестировала" недостаточно средств в укрепление государственных границ. Этот фактор, на взгляд министра иностранных дел, является подарком для президента Белоруссии Александра Лукашенко, мигрантов или диверсионных групп

"Которых Лукашенко, не исключено, пожелает сюда отправить", – предположил Кулеба.

Пока что у Украины отсутствуют проблемы в виде потоков нелегалов, сформированных у границ Латвии, Литвы и Польши. Главным образом по причине того, что эта страна не рассматривается мигрантами (в основном, указывает Кэролл, выходцами из Ирака среднего класса) как маршрут, который ведет в комфортную жизнь на территории Европы.

Более того, украинские власти несут ряд обязательств по обратному приему всех нелегалов в соответствии с договоренностями, заключенными с ЕС. Тем не менее, полагает Кулеба, ситуация может легко повернуть в другую сторону.

Источник: The Independent ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость311651
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"Армия, дипломатия и народ – единственные союзники Украины" - по всем трем пунктам полный бардак. Армия - кучка алкашей и наркоманов на резиновых лодках, дипломатия - ну тут укродипломатия, ваще огонь, 95 квартал отдыхает, народ - да все разбежались, кто мог, остальные у пшеков сортиры чистят или с факелами по Крещатику гоняют. Офигительные союзники у Кулемы)))
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