Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок

Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок
Фото: www.mos.ru
Об успешной регистрации жителям столицы сообщают по смс

Всего несколько дней отделяют жителей России от важного события – с 17-го по 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу. Известно, что на сегодняшний день уже более 2,3 миллиона жителей российской столицы изъявили желание поучаствовать в электронном голосовании.

Такую возможность москвичам предоставили в рамках сервиса интернет-ресурса mos.ru. Также подать заявку об участии в дистанционном голосовании можно было на портале госуслуг. В данный момент профильные эксперты подсчитывают число участников, а также проводят тщательную проверку всех заявлений.

Известно, что каждая заявка досконально проверяется специалистами российского Центризбиркома, а также другими профильными ведомствами. В первую очередь, эксперты проверяют, имеет ли право участвовать в выборах человек, изъявивший желание проголосовать в дистанционном формате. Такие меры направлены на борьбу с фальсификациями.

Москвичи получают оповещение в виде смс в случае изменения статуса их заявки. Также за день до проведения выборов все участники получат информацию о том, могут ли они отдать свой голос в онлайн-режиме. Такие избиратели уже не смогут получить бумажный бюллетень на участках.

Голосование в дистанционном формате стартует в 8 утра 17 сентября и продлится до 8 вечера 19 сентября. Отдать свой голос можно в личном кабинете на сайте mos.ru. Для этого необходимо зайти на портал, посвященный дистанционному голосованию. Во время процедуры нужно будет указать код подтверждения из смс.

Все проголосовавшие в дистанционном формате получат возможность выиграть приз. В призовом фонде: квартира в столице, легковая машина, а также сертификаты на призовые баллы.

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

У Жириновского слетели штаны во время выступления на федеральном ТВ - видео

В этот момент он критиковал Путина и Мишустина

Появились подробности неожиданного визита Асада к Путину

Сирийский президент прибыл в Москву без предварительных объявлений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей