Депутаты продолжат усовершенствование проекта будущего развития страны

Секретарь Генерального совета партии единороссов Андрей Турчак рассказал о ближайших планах политической силы. Государственный деятель подчеркнул, что после завершения выборов в Госдуму работа над народной программой ЕР не прекратится.

Турчак обратил особое внимание на то, что данный проект будущего развития нашей страны дополнят новыми инициативами. При этом парламентарии на ежегодной основе должны будут предоставлять отчет о ходе реализации народной программы. Депутаты регулярно будут рассказывать избирателям о своих успехах.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что Госдуме будущего созыва нужно будет серьезно поработать. В частности, необходимо потрудиться над бюджетом. Главная задача – обеспечить финансовое наполнение всех положений народной программы. Данные инициативы обязательно должны быть реализованы.

Турчак отметил, что в этом вопросе единороссы играют особую роль и несут ответственность перед народом. С таким заявлением секретарь Генсовета выступил во время совещания единороссов с российским лидером Владимиром Путиным и членами кабинета министров.