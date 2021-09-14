Японские вандалы осквернили памятный монумент призывами отнять Курилы у России

Японские вандалы осквернили памятный монумент призывами отнять Курилы у России
Фото: pixabay.com
Даже местный мэр был поражен таким безобразием

Некоторые особо радикально настроенные жители Страны восходящего солнца всеми силами пытаются привлечь внимание к вопросу Курильских островов. Агрессоры спят и видят, как отнимают эти территории у нашей страны. Дошло до того, что наиболее отчаянные японцы решились на акт вандализма.

Дабы акцентировать внимание на "проблеме" принадлежности островов, японские активисты посягнули на памятный монумент, расположенный в городе Немуро. Любопытно, что данное сооружение как раз посвящено чаяниям японцев захватить наши территории.

Вандалы покрыли памятник заявлениями о том, что Курильские острова нужно силой отобрать у российского государства. Местный мэр Масатоси Игисаки был шокирован поведением горожан. Государственный деятель попробовал воззвать к совести осквернителей памятника. Он напомнил, что "Мост на четыре северных острова" является символом возможного захвата Курил.

Мэр резко осудил действия вандалов и назвал их "бессердечными людьми". При этом градоначальник подчеркнул, что разделяет с японцами стремление включить в состав Страны восходящего солнца четыре российских острова.

Кстати, недавно полпред нашего главнокомандующего на Дальнем Востоке Юрий Трутнев раскрыл подробности освоения Курильских островов. Высокопоставленный госслужащий рассказал, что ждет территории в ближайшие пять лет.

Источник: Yahoo News Japan ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость311586
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Наверное сакэ перебрали.
Гость311789
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и что за ужас? Задрочеров надо было сразу выловить и отправить на Хуякайло жндптнльно в аккуратно расчленённом виде ))) по самурайски ))) ручки рядком ножки рядком УСЁ ОТДЕЛЬНО!!!! НЕ ТАК ЛИ ЛИБЕРАСНЯ ЧУБАТАЯ????
Гость311787
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Майданутым нет покоя. Хотя о чём это я ? Есть деньги - есть статисты массовки и бегающие придурки с имитацией радикального патриота.
Гость310976
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надо тогда как хохлы собрать курильскую платформу, и дружно поплакать там, и потом с захныкаными моськами, не солоно хлебавши, разъехаться по домам . И мстить анонимно в комментариях через интернет :)
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