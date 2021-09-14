Американский высокопоставленный военный испугался реакции Пекина на воинственные заявления главы Белого дома

В последние месяцы президентства Дональд Трамп был тайно ограничен в способности отдать приказ на применение Вашингтоном ядерного оружия. Соответствующие секретные действия предпринял председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал Марк Милли спустя два дня после бунта в Капитолии. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на книгу журналистов Боба Вудворда и Роберта Косты.

По данным издания, американский генерал во время телефонного разговора с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэна заверил Пекин, что США не нанесут ядерный удар. Один такой звонок за четыре дня до президентских выборов – 30 октября 2020-го, а второй через два дня после штурма Капитолия – 8 января 2021 года.

Власти Поднебесной полагали, что Штаты готовятся к атаке из-за военных учений в Южно-Китайском море и воинственной риторики Трампа.

"Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберемся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом", – якобы сказал Милли китайскому коллеге.

Тем не менее, представитель Пентагона решил предпринять упреждающие меры, опасаясь, что КНР способна атаковать Штаты, если для себя воспримет заявления Трампа как угрозу, пишет WP. Так, Милли позвонил адмиралу, курирующему Индо-Тихоокеанское командование ВС США, и порекомендовал отложить маневры, что тот и сделал.

Помимо этого, американский генерал вызвал офицеров, чтобы пересмотреть процедуру применения ядерного оружия. Милли предупредил, что лишь глава государства может отдать приказ на запуск стратегических ракет, однако – что особенно важно – он сам должен в этом участвовать, говорится в переводе издания "Лента.ру".

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа штурмом ворвались в здание Капитолия, протестуя против итогов президентских выборов, сомнительную победу в которых одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков тогда погибли участница демонстраций и полицейский.

