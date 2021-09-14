Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"

Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом

Киевский режим готов сам остановить транзит российского газа в Европу, если при запуске "Северного потока-2" поставки "Газпрома" по ГТСУ окажутся слишком низкими. Тогда власти Незалежной намерены переориентировать свою газотранспортную систему на внутренние нужды.

С таким для европейцев откровением и новой формой шантажа выступил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Свой спич украинец произнес на встрече с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

Пан Галущенко подчеркнул, что при остановке транзита многим странам континента грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут.

"Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику", – повторил устоявшуюся мантру украинец.

В связи с этим, министр призвал европейцев к "решительным действиям", а также проявить солидарность и уважать законодательство Старого Света. Какие именно, он не стал уточнять.

По его словам, советская труба "Уренгой-Помары-Ужгород", а, точнее, ее часть на территории Незалежной, является единственным маршрутом поставок российского голубого топлива в Европу, который не находится под контролем Москвы.

Министр пожаловался на то, что ГТСУ сейчас существенно недозагружена, трубопровод не используется порядка на 70%.

После запуска "Северного потока-2" для транзита через Украину может остаться объем лишь в 10-15 млрд куб в год, что не позволит газотранспортной системе работать полноценно, заметил пан Галущенко. В таком случае ГТСУ займется только прокачкой 30 млрд кубов, необходимых на собственные нужды.

Ранее сегодня посол России в Германии Сергей Нечаев оценил сделку между Вашингтоном и Берлином, достигнутую США и ФРГ нынешним летом. Дипломат напомнил, что Москва не выступала участником соглашения. Поэтому требования в адрес РФ по "СП-2" и украинскому транзиту на основании договоренностей сторонних государств не являются обоснованными и обязательными к выполнению Россией.

Источник: Минэнерго Украины ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

трепанатор черепов
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Гость311537
России уже давно пора прижать к ногтю оборзевших бандеровцев, но почему-то это не делается, хотя и так понятно, что рычаги воздействия ЕСТЬ.
Зачем? Зачем суета? Всё решает отношения товар-деньги-товар. Это самое страшное для привыкших к халяве.
Гость311476
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Гость311823
Пока вас придавили все, кому не лень. И ваш мозг упал в ваш зад
Ты следи за курсом нашего доллара, тебе скоро новый айфон своей хрюшке покупать в кредит :))
Гость311823
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Гость311476
Потому что вы придать к ногтю можете только самих себя. Вы слабые, нищие и очень вонючие
Пока вас придавили все, кому не лень. И ваш мозг упал в ваш зад
Гость311476
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Гость311537
России уже давно пора прижать к ногтю оборзевших бандеровцев, но почему-то это не делается, хотя и так понятно, что рычаги воздействия ЕСТЬ.
Потому что вы придать к ногтю можете только самих себя. Вы слабые, нищие и очень вонючие
Гость311537
Пожаловаться Ответить
России уже давно пора прижать к ногтю оборзевших бандеровцев, но почему-то это не делается, хотя и так понятно, что рычаги воздействия ЕСТЬ.
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