В Крыму раскрыли сговор участников "Крымской платформы"

В Крыму раскрыли сговор участников "Крымской платформы"
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
И перечислили все страны, которые принимают в нем участие

После прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа" часть учавствоваших стран в кулуарах заключили собственные договоренности, которые не объявляли официально. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.

В беседе с РИА "Новости"  он заявил, что, по имеющейся у него информации, страны Прибалтики, Чехия, Польша, а также скандинавские государства договорились между собой начать преследования русских, которые принимали участие в "Крымской весне". 

Молохов рассказал, что преследовать граждан России решили на основе украинского сайта "Миротворец", передает РИА ФАН.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о задержании в Чехии россиянина Александра Франчетти. По словам Молохова, чешские власти решили таким образом отомстить России за включение в список "недружественных стран". 

После этого, полагает он, российские граждане могут не рассчитывать на безопасность в Европе – аналогичным образом задержат любого, кто высказал свою гражданскую позицию, не совпадающую с мнением Запада.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость311958
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И чего всех тянет в эту Европу? Разве ради этого мы отжимали Крым? Теперь у нас есть прекрасные курортные места: Сирия, Афганистан, Белорусь, Ливан, Венесуэла, Северная Корея. На фиг нам та Европа.
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