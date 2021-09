Двери парламента Великобритании в Лондоне будут закрыты для посла КНР Чжэн Цзэгуану, пока Пекин не отменит санкции против британских депутатов. Об этом объявил спикер Палаты общин Линдси Хойл.

На среду, 15 сентября, в нижней палате британского парламента был назначен летний прием, организованный по инициативе Всепартийной парламентской группы Китая и Китайско-британского делового совета, передает RT. Однако после того, как несколько британских законодателей были внесены Китаем в черный список, их коллеги объявили, что послу КНР не будут рады на этом и аналогичных мероприятиях в здании парламента в Лондоне.

"Я не считаю уместным, чтобы посол Китая проводил встречи на нашем рабочем месте, когда его страна ввела санкции против некоторых наших коллег",

- заявил спикер Линдси Хойл.

Breaking: Commons & Lords Speakers rule that China’s ambassador cannot come to parliament while sanctions remain against MPs and peers. Zheng Zeguang was invited to China APPG summer reception on Wednesday on the Commons terrace overlooking the Thames