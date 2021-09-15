Перед послом Китая захлопнули двери британского парламента

Перед послом Китая захлопнули двери британского парламента
Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Между Пекином и Лондоном разгорелся дипломатический скандал

Двери парламента Великобритании в Лондоне будут закрыты для посла КНР Чжэн Цзэгуану, пока Пекин не отменит санкции против британских депутатов. Об этом объявил спикер Палаты общин Линдси Хойл.

На среду, 15 сентября, в нижней палате британского парламента был назначен летний прием, организованный по инициативе Всепартийной парламентской группы Китая и Китайско-британского делового совета, передает RT. Однако после того, как несколько британских законодателей были внесены Китаем в черный список, их коллеги объявили, что послу КНР не будут рады на этом и аналогичных мероприятиях в здании парламента в Лондоне.

"Я не считаю уместным, чтобы посол Китая проводил встречи на нашем рабочем месте, когда его страна ввела санкции против некоторых наших коллег",

- заявил спикер Линдси Хойл.

При этом британские парламентарии отметили, что речь не идет о полном бойкоте: они готовы работать с Чжэн Цзэгуану, но на нейтральной территории.

Посольство КНР в Лондоне уже раскритиковало шаги британцев:

"Подлые и трусливые действия некоторых членов парламента Великобритании препятствуют нормальному сотрудничеству между Китаем и Великобританией ради их личных политических целей и наносят ущерб интересам народов обеих стран",

заявили китайские дипломаты.

Ранее Китай ввел санкции против ряда представителей Великобритании, обвинив их в распространении дезинформации по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В черный список Пекина попали, в частности, баронесса Хелена Кеннеди, глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат, бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит и др. 

Одновременно накаляются и отношения между Пекином и Вашингтоном. По данным американских СМИ, лидер КНР Си Цзиньпин отказался от предложения президента США Джо Байдена приехать личную встречу. Впрочем, сам Байден это отрицает.

Источник: RT
Николай ВИКТОРОВ
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