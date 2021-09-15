Между Пекином и Лондоном разгорелся дипломатический скандал

Двери парламента Великобритании в Лондоне будут закрыты для посла КНР Чжэн Цзэгуану, пока Пекин не отменит санкции против британских депутатов. Об этом объявил спикер Палаты общин Линдси Хойл.

На среду, 15 сентября, в нижней палате британского парламента был назначен летний прием, организованный по инициативе Всепартийной парламентской группы Китая и Китайско-британского делового совета, передает RT. Однако после того, как несколько британских законодателей были внесены Китаем в черный список, их коллеги объявили, что послу КНР не будут рады на этом и аналогичных мероприятиях в здании парламента в Лондоне.

"Я не считаю уместным, чтобы посол Китая проводил встречи на нашем рабочем месте, когда его страна ввела санкции против некоторых наших коллег",

- заявил спикер Линдси Хойл.

Breaking: Commons & Lords Speakers rule that China’s ambassador cannot come to parliament while sanctions remain against MPs and peers. Zheng Zeguang was invited to China APPG summer reception on Wednesday on the Commons terrace overlooking the Thames — James Landale (@BBCJLandale) September 14, 2021

При этом британские парламентарии отметили, что речь не идет о полном бойкоте: они готовы работать с Чжэн Цзэгуану, но на нейтральной территории.

Посольство КНР в Лондоне уже раскритиковало шаги британцев:

"Подлые и трусливые действия некоторых членов парламента Великобритании препятствуют нормальному сотрудничеству между Китаем и Великобританией ради их личных политических целей и наносят ущерб интересам народов обеих стран",

– заявили китайские дипломаты.

Ранее Китай ввел санкции против ряда представителей Великобритании, обвинив их в распространении дезинформации по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В черный список Пекина попали, в частности, баронесса Хелена Кеннеди, глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат, бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит и др.

Одновременно накаляются и отношения между Пекином и Вашингтоном. По данным американских СМИ, лидер КНР Си Цзиньпин отказался от предложения президента США Джо Байдена приехать личную встречу. Впрочем, сам Байден это отрицает.