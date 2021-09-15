Лавров дал Украине урок достоинства

Лавров дал Украине урок достоинства
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Руководство Незалежной выбрало линию поведения, унижающую страну и ее граждан

Киев с вытянутой рукой стал уже притчей во языцех. Бесконечные истеричные обращения украинских политиков с просьбами о помощи свидетельствует о полной потере достоинства руководством соседней страны, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что Украина всегда что-то просит – на всех уровнях, по всяким поводам. 

"У них вошло в привычку постоянно обязательно что-то клянчить у Запада. Вот "Северный поток" – остановите, а не сможете остановить, тогда давайте нам деньги в качестве компенсации. Пустите нас в НАТО. Пустите нас в Евросоюз",

– привел Лавров примеры постоянных унизительных обращений украинского руководства к Западу. По мнению российского министра, Украина имеет богатую историю, и ее народ заслуживает быть "созидателем", а не вечным "просителем". 

"Страна должна иметь свое достоинство", – подчеркнул Лавров, выступая в среду, 15 сентября, перед журналистами в Душанбе, где проходит совместное заседание глав МИД, министров обороны и секретарей Совбезов стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Видео приводит канал "Вы слушали МАЯК".

Ранее Лавров рассказал молодым активистам, какой путь прошла Россия за последние 20 лет, чтобы вернуть утраченное достоинство. Были сложности, зато теперь Запад вынужден считаться с Москвой, подчеркнул министр.

Недавно Лавров едко прошелся по инициативе главы Незалежной Владимира Зеленского, предложившего отсчитывать время появления суверенной Украины со дня Крещения Руси.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
Гость310457
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Лавров бы, прежде чем о достоинстве говорить, на себя-любимого обратил бы лучше внимание. Вспомнил бы, каким он был в начале своей карьеры, когда ещё министром не был, и первые месяцы и годы работы в должности министра, когда он сам принимал решения, брал на себя ответственность, подписывал документы и принимал решения по ключевым вопросам внешней политики безо всяких одобрямсов от премьера и президента. А теперь Лаврова воспринимают по уровню не выше Соловьева-Киселева, а решения принимает только один человек - он же и опустил Лаврова до такого уровня
ГостьТрямсь
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