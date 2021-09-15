Собянин представил свою команду на выборах в Государственную думу

Собянин представил свою команду на выборах в Государственную думу
Сергей Собянин. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
В список главы Москвы вошли 15 кандидатов, не все из которых представляют "Единую Россию"

Выборы депутатов Госдумы 17-19 сентября определят, кто будет заниматься вопросами развития страны и благополучия ее жителей в ближайшие пять лет. Сергей Собянин, возглавляющий московский список "Единой России", призвал жителей столицы поддержать кандидатов, в которых он лично абсолютно уверен.

В "список Собянина" вошли 15 человек. Каждый из них "искренне болеет за интересы родного города и в случае избрания будет отстаивать интересы москвичей", сообщил градоначальник на своем личном сайте. В его команде – люди разных профессий и с разным политическим опытом.

Например, от Бабушкинского избирательного округа № 196 в Госдуму выдвигается телеведущий Тимофей Баженов. В последние годы он много занимался вопросами борьбы с телефонным мошенничеством и киберпреступностью и готов продолжить эту деятельность на площадке Госдумы.

Журналист Евгений Попов, баллотирующийся от Кунцевского избирательного округа № 197, не имеет опыта законотворческой деятельности. Зато бывал во многих регионах страны и мира, в том числе в "горячих точках", не понаслышке знает о проблемах, которые тревожат людей, и не раз в рамках политической программы "60 минут" убеждал, что верить нужно не словам, а действиям.

Есть в команде и кандидат с хорошим политическим опытом – депутат Петр Толстой уже пять лет отстаивает интересы москвичей, начиная от программы реновации до недавнего решения о комплексном благоустройстве прудов-регуляторов в Марьине. Сейчас Петр Толстой выдвигается в Госдуму от Люблинского избирательного округа № 199.

В команде главы столичного региона также руководитель общероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая, ректор Химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга, депутат Госдумы Галина Хованская, космонавт, Роман Романенко, артист Дмитрий Певцов, врач-педиатр Александр Румянцев, журналист и эрудит Анатолий Вассерман, депутат Дмитрий Саблин, предприниматель Евгений Нифантьев, правозащитник Светлана Разворотнева, депутат Госдумы Ирина Белых, доброволец-спасатель Олег Леонов.

Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. Москвичи по собственному желанию смогут голосовать онлайн.

Источник: Личный сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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