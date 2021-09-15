Полексит назвали орудием пропаганды

Хотя отношения Польши с Евросоюзом переживают не лучшие времена, страна не намерена выходить из состава ЕС. Об этом заявил глава правящей партии восточноевропейского государства "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Политик дал большое интервью Польскому агентству печати, в котором заявил, что сообщения о выходе Польши – пропагандистская выдумка и не более.

"Мы однозначно видим будущее Польши в Евросоюзе",

– подчеркнул лидер правящий партии, что "Полексита" (с англ. PolExit – выход Польши – прим.ред.) не будет.

Но Качиньский не стал отрицать, что в последнее время принцип равноправия в ЕС стал нарушаться чаще.

"Также есть тенденции инструментализировать ЕС со стороны сильнейших государств, в частности, Германии. Мы должны противостоять этому",

– отрезал польский политик, добавив что договоры в значительной степени начали утрачивать свою силу.

Однако внутренний кризис есть возможность преодолеть, считают в Варшаве. Подводя итог, Качиньский добавил, что Польша хочет остаться в ЕС, но при этом не утратить свой суверенитет. Для этого нужно уточнить уже существующие законы, чтобы исключить вероятность злоупотребление правом Европейского союза.

Напомним, что отношения между Брюсселем и Варшавой накалились из-за миграционной политики ЕС. Польша выступает против общепринятых норм, стремясь сохранить свои традиции в вопросе ввозе мигрантов в страну.

Особенно напряжены отношения Германии и Польши. Не так давно польский президент оскорбил Меркель, отказавшись принять ее во время "прощального тура".