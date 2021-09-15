В Польше прояснили информацию о выходе страны из ЕС

В Польше прояснили информацию о выходе страны из ЕС
Фото: Patrick Pleul/ZB/www.globallookpress.com
Полексит назвали орудием пропаганды

Хотя отношения Польши с Евросоюзом переживают не лучшие времена, страна не намерена выходить из состава ЕС. Об этом заявил глава правящей партии восточноевропейского государства "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. 

Политик дал большое интервью Польскому агентству печати, в котором заявил, что сообщения о выходе Польши – пропагандистская выдумка и не более. 

"Мы однозначно видим будущее Польши в Евросоюзе", 

– подчеркнул лидер правящий партии, что "Полексита" (с англ. PolExit – выход Польши – прим.ред.) не будет. 

Но Качиньский не стал отрицать, что в последнее время принцип равноправия в ЕС стал нарушаться чаще.

"Также есть тенденции инструментализировать ЕС со стороны сильнейших государств, в частности, Германии. Мы должны противостоять этому", 

– отрезал польский политик, добавив что договоры в значительной степени начали утрачивать свою силу. 

Однако внутренний кризис есть возможность преодолеть, считают в Варшаве. Подводя итог, Качиньский добавил, что Польша хочет остаться в ЕС, но при этом не утратить свой суверенитет. Для этого нужно уточнить уже существующие законы, чтобы исключить вероятность злоупотребление правом Европейского союза. 

Напомним, что отношения между Брюсселем и Варшавой накалились из-за миграционной политики ЕС. Польша выступает против общепринятых норм, стремясь сохранить свои традиции в вопросе ввозе мигрантов в страну. 

Особенно напряжены отношения Германии и Польши. Не так давно польский президент оскорбил Меркель, отказавшись принять ее во время "прощального тура". 

Источник: Польское агентство печати ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость 205110
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Гость311188
А куда они пойдут после выхода из ЕС? )))). Что у них есть для мира, кроме русофобии? На одних яблоках и клубнике долго не протянут.
да и украинцам негде будет подработать, итальянские и французские уборные им уже не доверяют, слишком ответственно.
Гость311188
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А куда они пойдут после выхода из ЕС? )))). Что у них есть для мира, кроме русофобии? На одних яблоках и клубнике долго не протянут.
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