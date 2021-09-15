Закон о доступе к частным газопроводам будет принят максимально быстро – Турчак

Закон о доступе к частным газопроводам будет принят максимально быстро – Турчак
Андрей Турчак. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Законопроект поступит в Госдуму после выборов

Работа над поправками в федеральное законодательство, которые обеспечат доступ к газопроводам, принадлежащим физическим лицам, уже ведется. Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в конце сентября. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Мы можем его внести и обеспечить его максимально быстрое прохождение. Потому что, действительно, это огромная проблема, и в первую очередь проблема для Московской области, где большое количество частных газопроводов",

– отметил Андрей Турчак. В целом, по его словам, предстоит принять четыре документа и нормативно-правовые акты правительства, а также две поправки в ФЗ. Рассматривать законопроекты предстоит уже депутатам Госдумы восьмого созыва.

Ранее в РФ по инициативе "Единой России" был принят закон о бесплатном доведении газа до участков.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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