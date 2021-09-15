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В России выяснили детали подготовки диверсии на газопроводе в Крыму.
Как выяснилось, к подрыву причастны украинские спецслужбы, которые сотрудничали с признанным экстремистским и запрещенным в РФ "Меджлисом крымско-татарского народа*"*.
"По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу",
– рассказали ФСБ, уточнив, что за выполненную работу обещали заплатить 2 тысячи долларов.
Более того, украинцы с помощью запрещенной в России организации пытались спровоцировать протесты крымско-татарского населения.
Сейчас причастных к подрыву газопровода задержали. Арестованным грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее украинская разведка прокомментировала подрыв газопровода.
* Организация запрещена на территории РФ
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