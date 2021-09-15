Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы

В России выяснили детали подготовки диверсии на газопроводе в Крыму.

Как выяснилось, к подрыву причастны украинские спецслужбы, которые сотрудничали с признанным экстремистским и запрещенным в РФ "Меджлисом крымско-татарского народа*"*.

"По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу",

– рассказали ФСБ, уточнив, что за выполненную работу обещали заплатить 2 тысячи долларов.

Более того, украинцы с помощью запрещенной в России организации пытались спровоцировать протесты крымско-татарского населения.

Сейчас причастных к подрыву газопровода задержали. Арестованным грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее украинская разведка прокомментировала подрыв газопровода.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.