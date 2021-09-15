ФСБ доказала причастность украинской разведки к диверсии в Крыму

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы

В России выяснили детали подготовки диверсии на газопроводе в Крыму. 

Как выяснилось, к подрыву причастны украинские спецслужбы, которые сотрудничали с признанным экстремистским и запрещенным в РФ "Меджлисом крымско-татарского народа*"*. 

"По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу", 

– рассказали ФСБ, уточнив, что за выполненную работу обещали заплатить 2 тысячи долларов. 

Более того, украинцы с помощью запрещенной в России организации пытались спровоцировать протесты крымско-татарского населения. 

Сейчас причастных к подрыву газопровода задержали. Арестованным грозит до 15 лет лишения свободы. 

Ранее украинская разведка прокомментировала подрыв газопровода. 

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость312102
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аве вече няма ли? Каторга?? на жизнь!
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