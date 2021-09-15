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Заявления фигурантов уголовного дела о диверсии на крымском газопровде, сообщивших о шантаже со стороны украинских спецслужб, вполне правдоподобны – подобные манипуляции постоянно практикуются украинскими структурами в качестве основного метода работы, заявил член Совфеда Сергей Цеков. По словам сенатора, диверсанты заслуживают самых жестких мер, предусмотренных законом – шантаж, жертвами которого они могли стать, не оправдывает деяние.
Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала видео с признанием фигуранта – на кадрах задержанный указывает имена организаторов теракта, упоминая "Меджлис крымско-татарского народа*"* и разведку Украины. Задержанные утверждают, что преседатель запрещенной организации Нариман Джелялов свел их с неким Сергеем из Главного управления разведки Незалежной. ГУР же начало использовать лиц, чтобы нужным образом повлиять на настроения крымских татар. В Херсоне они получили взрывное устройство. Сергей обещал фигурантам 50 тыс. гривен (чуть больше 135 тыс. рублей) и угрожал одному из будущих исполнителей расправой над его детьми.
Цеков заявил, что долгое время работал на Украине, а потому новость о жестоких методах украинских спецслужб для него не стала новостью. Шантаж является для СБУ и прочих диверсионных структур этой страны стандартом, а потому можно допустить, что фигуранты говорят правду.
"Причем денежное вознаграждение за такие "услуги" тоже не зашкаливает. Исполнителям платят мизерные деньги, но выбирают слабое место", – высказался сенатор, указав, что чаще всего украинские спецслужбы давят с помощью детей, особенно если те находятся в Незалежной.
Однако, заявил сенатор, диверсанты заслуживают самых строгих мер. Компетентным службам же предстоит проверить слова задержанных на предмет достоверности. У обвиняемых был выбор, даже в условиях такого шантажа – сообщить о готовящемся теракте в ФСБ.
Известно, что обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.
* Организация запрещена на территории РФ
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