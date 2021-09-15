Киев мог готовить прорыв украинских боевиков в Белоруссию - эксперт

Киев мог готовить прорыв украинских боевиков в Белоруссию - эксперт
Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Известный политолог назвал неслучайным найденный на украинской границе схрон с оружием и обстрел погранзнака соседней Республики

Информация о найденном силовиками СБУ тайнике с оружием у самой границы с Белоруссией, а также сегодняшняя новость об обстреле погранзнака Республики со стороны Незалежной могут указывать на то, что киевский режим готовил группу украинских боевиков для переброски в соседнюю страну. С таким мнением выступил белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии для "Взгляда".

"Учитывая сообщение самих украинских правоохранителей о найденном схроне, нельзя исключать – могла быть организована группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии", – предположил эксперт.

Дзермант заметил, что подобные инциденты на государственной границе крайне опасны и могут привести к непредсказуемым последствиям.

"Во-первых, одна из пуль могла попасть в бойца пограничных войск Белоруссии. Во-вторых, теоретически, такие вроде бы мелкие инциденты на границе могут быть чреваты крупными обострениями, как например, вооруженные столкновения между военнослужащими Таджикистана и Киргизии в апреле-мае нынешнего года", – подчеркнул политолог.

Напомним, накануне в СБУ сообщили о найденном схроне в ходе антитеррористических учений в Ровенской области. Там в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Белоруссией, в зарытом тайнике обнаружен арсенал с оружием и боеприпасами.

А сегодня в Минске уведомили об обстреле погранзнака на участке Пинского пограничного отряда "Сварынь" со стороны Незалежной. Неизвестный злоумышленник или группа лиц в результате выстрела дробью из охотничьего ружья повредили герб Белоруссии. Отмечается, что ЧП произошло еще 11 сентября.

На сообщение пресс-службы ГПК Белоруссии тут же отреагировали в Киеве. По словам главы Погранслужбы Украины Андрея Демченко, поврежденный пограничный столб на границе с соседним государством обнаружил пограничники Луцкого отряда, о чем сразу проинформировали белорусских коллег, передает УНИАН.

Он отметил, что местность, где находится погранзнак, слишком болотистая и рядом не обнаружено следов пребывания людей. Однако, из-за того, что столб расположен у канала, соединяющего озера, его могли обстрелять с лодки, пояснил пан Демченко. Также он добавил, что в ходе осмотра местности пограничники не нашли гильз от охотничьего ружья.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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