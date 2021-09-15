Существование мощного игрока на карте мира удерживает Штаты от превращения в откровенную тиранию, считает продюсер

Известный американский режиссер, сценарист Оливер Стоун заявил, что его познания о России далеки от идеальных. Однако, указал продюсер, не поддается сомнению факт того, что жители этой страны пережили Вторую мировую и потеряли миллионы своих соотечественников, сохранив при этом жизни многих американцев и европейцев.

Благодаря усилиям советского народа, считает Стоун, Запад избежал огромных потерь. Стоит также помнить о том, что эти люди и уничтожили нацистов – победа над фашизмом стала главным событием прошлого столетия.

"И Путин правильно говорит, что именно русским пришлось расправляться с врагом. Они уничтожили большинство сил противника, которые были сосредоточены в Восточной Европе. Нельзя такое забывать. Союзники же после этого отнеслись к ним не так, как те заслуживали", – высказался режиссер.

По словам сценариста, непрекращающееся с американской стороны давление в отношении РФ обеспечено объемным оборотом финансов – Штаты тратят колоссальные средства на различного рода сделки, выискивая себе врага и создавая из России подобный образ в информационном пространстве.

"Живем во лжи. То и дело говорим, как коммунисты Америку захватывают", – считает Стоун.

Однако у Вашингтона когда-то были возможности для того, чтобы обеспечить и развить партнерство с Российской Федерацией. Вместо этого американские элиты нацелились на захват российского бизнеса, одним из итогов которого, по мнению продюсера, стало появление олигархата.

"Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в американского вассала. Штаты могли бы за счет этого стать сильнее и превратиться в тиранию. А закон природы гласит о том, что миру нужен баланс", – считает режиссер.

Стоун также признался, что одно время поддерживал Трампа за курс на нормализацию отношений с Кремлем – такой подход ему импонировал.

15 сентября Оливер Стоун отмечает юбилей – известному режиссеру исполнилось 75 лет.