Украинская чиновница вызвала гнев у сограждан за воспоминания о жизни в СССР

Украинская чиновница вызвала гнев у сограждан за воспоминания о жизни в СССР
Фото: Olena Khudiakovaukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
В Незалежной указали, что кроме низких цен в Советском Союзе также были ГУЛАГ и КГБ

Декоммунизация в Незалежной со сносом памятников и переименованием всего и вся еще не привела к "очищению" страны от советского наследия. Осталось еще вытравить историю пребывания Украины в составе СССР из памяти соотечественников.

К такому выводу можно прийти, наблюдая гневные комментарии сторонников евроинтеграции, западных ценностей и идолопоклонства перед всякими НАТО под постом директора департамента образования Киевской горадминистрации Елены Фиданян в "Фейсбуке", где она поведала, как хорошо было жить в Советском Союзе.

Украинская чиновница вызвала ярость у части сограждан, поностальгировав по временам, когда не было коронавируса, а люди не боялись пить из уличных автоматов, многоразовые стаканы из них не разбивали вандалы, можно было пить воду прямо из крана, а не закупать в бутылях в магазинах. Она вспомнила о проезде в трамвае за 3 копейки, в троллейбусе – за 4 копейки, в автобусе и метро – за 5 копеек.

К посту Фиданян прицепила фотографию с мальчиком в советской школьной форме, пьющего газировку, купленную в уличном автомате.

Этот текст чиновницы вызвал волну негодования в рядах последователей "революции гидности" и похода за кружевными трусиками из ЕС. Некоторые украинцы потребовали снять с руководящего поста в сфере образования тоскующую по СССР Фиданян (пунктуация и орфография оставлены оригинальных комментариев).

"Когда вы, совки, наконец сдохнете все?", "Совконостальгування за наши налоги", "Я могу купить вам билет в "ЛДНР" , там почти так, как вы пишете", "На Колыме вообще тогда все бесплатно было в гулагах и лагерях на 15 лет", "Зачем этот бред писать?", "без слов... главное же колбаса", "А о том что за торговлю джинсами или валютой можно было сесть в тюрьму не хотите упомянуть?", "Когда запрещали украинский язык, когда депортировали, сажали в тюрьмы, когда морили голодом".

Некто Евгений Жуковский запретил чиновнице заниматься образованием детей "с такими мыслями", а в целом ряде комментариев пользователи напомнила, что в СССР были ГУЛАГ, КГБ и нищета.

Добавим, что пани Фиданян стоически пост пока не убирает.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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