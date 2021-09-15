Анкару предупредили о военной угрозе из Севастополя

Анкару предупредили о военной угрозе из Севастополя
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москву обвинили в возвращении к стратегии времен холодной войны

Россия "пытается загнать Турцию в угол", расширяя свое влияние в регионе. ОБ этом заявил профессор Сезаи Озчелик, пишет газета Türkiye.

Специалист связал воедино усилившиеся бомбардировки сирийских регионов Идлиб, Хама и Алеппо, а также неожиданный визит в Москву лидера САР Башара Асада, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он расценил эту встречу как подготовку к операции в Идлибе.

По мнению ученого, Россия пытается окружить Турцию через Крым на севере и Сирию на юге, и поставить Анкару "в зависимость" от Москвы. С его точки зрения, Кремль осуществляет секретный план возвращения РФ к стратегии времен холодной войны.

"Севастополь и Хмеймим являются базами наибольшей военной угрозы в этом контексте", – объявил Озчелик.

Москва занимается не только военным сдерживанием, но и использует взаимные торговые отношения, такие как природный газ, туризм и продовольствие, в качестве оружия, считает профессор.

По его словам, Путин хочет "загнать в угол" Турцию в результате военной операции в Идлибе, а также в связи с миграционной волной, которая будет неизбежна. Кризис с беженцами, предупредил ученый, стал таким же эффективным методом воздействия против оппонента, как военная тактика и стратегия.

В некоторых странах региона, в частности, на Кипре, в Греции, Болгарии, Сирии и в самой Турции Россия "формирует общественное мнение в свою пользу", в том числе, с помощью СМИ, констатировал Озчелик.

Напомним, сирийский лидер Асад накануне внезапно появился в Москве. Рано утром 14 сентября его принял в Кремле Путин. Эксперт Института Востоковедения РАН Борис Долгов объяснил неожиданный визит Асада именно обострившейся ситуацией в Идлибе, хотя оба лидера на предоставленных Кремлем видеокадрах ни словом не обмолвились об этой провинции САР.

Источник: Türkiye ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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