Готовится к вторжению: на Западе раскрыли смысл самоизоляции Путина

Готовится к вторжению: на Западе раскрыли смысл самоизоляции Путина
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Захваченные государства российский лидер подарит "диктатору" Александру Лукашенко

Президент России Владимир Путин решил уйти на карантин в тот момент, когда страна вместе с Белоруссией проводит широкомасштабные военные учения у границ Польши и Литвы – в этом журналисты британского таблоида The Sun увидели особый смысл. Они подозревают, что Москва готовится совершить вторжение в западные государства.

Учения "Запад-2021" проводят с участием примерно 200 тысяч российских и белорусских военных, 760 единиц техники и 15 кораблей. По сообщениям журналистов, Россия иницировала проведение маневров, поскольку намерена захватить две страны для "диктатора" Александра Лукашенко.

Напомним, совместные маневры между странами проводятся с 2009 раз в два года по соглашению обеих сторон – нынешние учения являются плановым мероприятием, направленным на отработку обороны двух государств. 

Однако этот факт внимание британских журналистов не привлек. Они настаивают, что с уходом российского лидера на самоизоляцию военная мощь вблизи польских и литовских границ только повысилась. Более того, на учениях использовали кодовые названия для Польши и Литвы – "Полярная республика" и "государство Нерис" соответсвенно. 

При этом, указывают в статье, в Кремле продолжают врать, что Владимир Путин был вынужден уйти на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. 

Учения "Запад-2021" прошли с 10 по 15 сентября на российских и белорусских полигонах – они закончились раньше на один день по неизвестным причинам. При этом Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября.

Источник: The Sun
Роман ИГНАТОВ
Гость309717
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Да что ж такое, у них реально наркоту уже легализовали??? А когда Путин поехал в тайгу, то наверное Асаду должны были подарить Израиль что ли???? То ли я с ума уже сошел, то эти ублюдские писатели...
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