Правительство Польши нашло замену "Газпрому"

Правительство Польши нашло замену "Газпрому"
Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Власти ожидают запуска своего газопровода

Польское правительство планирует отказаться от заключения соглашения с российским "Газпромом" по поставкам топлива. Таким образом, Варшава намерена сменить поставщика, о чем сообщил уполномоченный кабмина по вопросам энергетики Петр Наимский.

Польский госслужащий указал, что власти планируют с 1 октября 2022 года начать поставки по магистрали Baltic Pipe. Правительство уверено, что строящийся газопровод между Польшей и Данией даст  возможность получать газ без помощи российских источников.

Наимски заявил, что Варшава находится в процессе диверсификации источников энергии.

"Объем газа, который мы будем использовать в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году" – выразил уверенность чиновник.

В Варшаве также указали, что назначенный оператор системы транспортировки природного газа в Польше Gaz-System занимается строительством межсетевых соединений с соседними государствами, что позволит импортировать весь необходимый для экономики объем "из других источников, кроме России", передает телеканал "360".

"С помощью Baltic Pipe и другой инфраструктуры Польша будет полностью связана с западноевропейскими рынками, в том числе с товарными рынками. В случае необходимости мы сможем закупить больше газа. На уровне еврорынка импортируемый газ из РФ и Норвегии сперемешивается и продается. Тогда это уже не имеет значения с точки зрения безопасности", – заявил Наимски.

По мнению политобозревателя Дмитрия, Baltic Pipe в действительности является проектом, призванным подорвать растущую роль Германии в энергетической сфере – ряд европейских элит не видят выгоды в становлении ФРГ крупнейшим газовым хабом Европейского союза после запуска "Северного потока – 2". 

Источник: Siódma9.pl ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

М
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соплежуи в кремле,вводите санкции к поленьям за недружественную политику к россии,русофобию
вводите квоты к казахстану,белоруссии на ввоз товаров которые производят в том числе в польше и которые везут под видом белорусских
или вы сами кормитесь от перепродажи
Гость310364
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Правительство Польши прижали мордой к трубе...
Настоящий ОДЕССИТ
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Молодцы пшеки. В 30 году население Польши уменьшится втрое, так как с мерзлыми яйцами дети не рождаются.
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