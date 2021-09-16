Историю с поставкой "Железного купола" Украине объяснил эксперт

Историю с поставкой "Железного купола" Украине объяснил эксперт
Фото: Gil Eliyahu-Jinipix / Xinhua / www.globallookpress.com
В Белом доме не подтвердили, что Байден и Зеленский договорились о системе ПРО

США завели речь о поставках на Украину системы противоракетной обороны "Железный купол", чтобы дать понять России, насколько серьезна готовность Вашингтона помогать Киеву в противостоянии Москве. К такому мнению склоняется директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Ранее издание Politico сообщило, что группа конгрессменов США внесла поправки в военный бюджет на 2022 г., предусматривающие расходы на поставку Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны. По некоторым данным, речь идет именно о "Железном куполе", который уже хорошо показал себя в Израиле.

Однако эксперты усомнились, что этот вопрос может реально решиться в ближайшей перспективе. По мнению Бортника, Киеву просто выгодно рассуждать на эту тему, намекая, что якобы президент Владимир Зеленский достиг на переговорах в Белом доме значительных успехов, детали которых пока не раскрываются. А Вашингтон в принципе не упустит момента уколоть Москву.

"Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине",

– приводит РИА "Новости" мнение Бортника.

При этом в Белом доме не подтвердили, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсуждали поставки систем ПРО в целом и "Железного купола" в частности.

"Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проходил саммит. Но что конкретно, мне необходимо уточнить у членов моей команды", – ответила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на уточняющие вопросы журналистов в ходе традиционного брифинга.

Между тем, по данным Politico, на Капитолийском холме в Вашингтоне по данному вопросу сложилось поразительное единодушие: обе партии уже поддержали идею развертывания на Украине "Железного купола", передает телеканал "360". Хотят ли конгрессмены передать систему в виде безвозмездной материальной помощи или Киеву предложат за нее заплатить, не уточняется.

Ранее депутат Рады раскритиковал последние договоренности США и Украины о поставках вооружений в Незалежную.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"

В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом

"Изумительная работа": роскошный дворец главы Таджикистана поразил Лукашенко

Батька не стал скрывать свои восторги от богатств соседа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей