В Европарламенте договорились об ужесточении антироссийской политики

В Европарламенте договорились об ужесточении антироссийской политики
Фото: Nicolas Landemard / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор документа призвал Брюссель усилить санкции в отношении Кремля

Европарламент утвердил доклад, в котором рекомендуется принять меры для ужесточения политики Европейского союза в отношении Российской Федерации. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.

Как отмечает источник, "за" выступили 494 парламентария, 103 выступили "против", 72 решили воздержаться. Автором документа выступил экс-глава правительства Литвы Андрюс Кубилюс, призвавший к расширению санкционных мер. 

Евродепутат также призвал ЕС усилить оборонный потенциал, чтобы эффективным образом "сдерживать" и оказывать противодействие "вмешательству" во внутреннюю ситуацию государств, которые граничат с Европейским союзом на востоке и юге.

Вместе с тем Кубюлюс настаивает на разработке стратегии по обеспечению независимости политического объединения от энергоресурсов, поставляемых Россией, а также российского металла.

Парламентарий также рекомендовал провести подготовку к непризнанию результатов выборов в российский парламент, если процедура будет признана "нечестной" и "нарушающей" принципы демократии.

Напомним, доклады Европарламента для Европейской комиссии и Совета Евросоюза имеют рекомендательный характер и не обладают обязательной юридической силой.

В 2016 году в ЕС приняли основные принципы взаимодействия с Российской Федерацией, включающие полное выполнение Минских соглашений, укрепление партнерства вместе с обеспечением энергобезопасности ЕС и развитием сотрудничества в международной сфере, а также поддержку гражданского общества в РФ. Приверженность принципам была подтверждена Евросоветом по итогам саммита, состоявшегося летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте разрабатывают доклад по укреплению оборонного потенциала для сдерживания России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

ГостьТрямсь
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Гость312371
А Путин опять будет сюсюкать-партнеры.Очнись ,они враги.И Лавров"опытнийший дипломат",мой котенок умнее этого главы МИДА.Когда в России будут :адекватный президент и глава МИДА.Надо же так уметь:хохлам держать нефтянку,газ,торговлю и получать от них оплеухи.Европе кланяться и ....
Предлагаешь начать бомбардировки? А в чём сакральный смысл этого действа? И при чём тут Путин и МИД? Каша у тебя в голове.
Пророк
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Брюссель это для нас даже не заноза в ж..е,. А просто парадиз! Пусть радуются пока мы к ним не пришли за разъяснениями некоторых деталей!
Гость312379
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Европарламент и вся адменистративная настройка ЕС это американский аппарат контроля за европой. Вы посмотрите как они назначаются. 1/3 выборная от стран, 1/3 назначаемая неким аппаратом ЕС и 1/3 выбирается первыми двумя, и так как первая часть это солянка , кто в лес кто по дрова, то фактически 2 часть выбирает 3. И всё 2/3 вам гарантировано.
Гость308247
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Уже скучно становится, такое впечатление что ЕС либо превратился в полную шавку пиндосии либо у них там сборище слабоумных. А про выборы вообще перл,кто вас спрашивать будет и ваше признание? Во первых мы не в ЕС а во вторых это вообще бред признание или непризнание выборов в чужой стране, это внутреннее дело так что <цензура> раком вдоль барака. Может вы нам еще президента с парламентом назначать начнете? <цензура> не треснет от такой наглости, мы не Украина.
Гость312379
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Гость312371
А Путин опять будет сюсюкать-партнеры.Очнись ,они враги.И Лавров"опытнийший дипломат",мой котенок умнее этого главы МИДА.Когда в России будут :адекватный президент и глава МИДА.Надо же так уметь:хохлам держать нефтянку,газ,торговлю и получать от них оплеухи.Европе кланяться и ....
Да, они партнёры, да они враги, да они союзники, в некоторых вопросах, но одно другому не мешает.. И мы с ними сотрудничаем на взаимовыгодных условиях, а по факту они от нас зависят сейчас больше чем мы от них. А вы что предлагаете, войну объявить? За каждое высказывание какого-то местного клоуна города бомбить? Какую-то бумажку там приняли, они же ей сражу ж*пу и подтёрли, а вы тут беситесь, спокойнее надо быть.
Гость312371
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А Путин опять будет сюсюкать-партнеры.Очнись ,они враги.И Лавров"опытнийший дипломат",мой котенок умнее этого главы МИДА.Когда в России будут :адекватный президент и глава МИДА.Надо же так уметь:хохлам держать нефтянку,газ,торговлю и получать от них оплеухи.Европе кланяться и ....
М
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контора пишет...
все в работе...
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