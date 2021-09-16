Отложенное решение и сервис для наблюдения: система онлайн-голосования в Москве получила новые функции

Отложенное решение и сервис для наблюдения: система онлайн-голосования в Москве получила новые функции
Фото: pixabay.com
ДЭГ доработали с учетом пожеланий избирателей и экспертов

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы и других представителей государственной власти. Москвичи могут прийти на избирательный участки или проголосовать дистанционно через Интернет. В этом году систему дистанционного электронного голосования доработали, добавив несколько удобных функций.

Функция отложенного решения позволит избежать проблем при сбое связи, внезапном отключении гаджета и других форс-мажорах. Если компьютер завис или от процесса голосования отвлек ребенок, к цифровому бюллетеню можно будет вернуться в течение 24 часов после первой загрузки. Функция будет доступна до 17:00 19 сентября.

Для людей с нарушением зрения предусмотрели функцию запуска скринридера – программы экранного доступа, которая зачитает текст с экрана, подскажет, где находятся активные кнопки, расскажет о функции отложенного голосования.

Для желающих следить за ходом онлайн-голосования подготовили сервис "обзервер". Он позволяет видеть действия, проходящие в блокчейне. В том числе, проверку права пользователя голосовать онлайн, выдачу бюллетеня, получение голоса и др. Для новичков созданы всплывающие подсказки и пояснения, за что отвечает тот или иной показатель. Более продвинутые ИТ-специалисты получили возможность вместо CSV-файла скачивать полный "слепок" базы данных, что увеличит скорость обработки информации.

Электронное голосование, как и выборы на избирательных участках, пройдет в Москве с 8:00 17 по 20:00 19 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Госдумы, а в некоторых районах – Мосгордумы и муниципальных депутатов.

Московские избиратели, проголосовавшие онлайн, станут участниками розыгрыша призов.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Правительство Польши нашло замену "Газпрому"

Власти ожидают запуска своего газопровода

Путину удалось предотвратить уничтожение России американцами - Стоун

Существование мощного игрока на карте мира удерживает Штаты от превращения в откровенную тиранию, считает продюсер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей