Члены ОДКБ приняли совместную декларацию по защите южных рубежей

Члены ОДКБ приняли совместную декларацию по защите южных рубежей
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Участники заключили соглашение по созданию объединенной полиции

Лидеры государств, входящих в Организацию договора коллективной безопасности, утвердили на внеочередной сессии план по оснащению Коллективных сил по оперреагированию, современным вооружением. Об этом говорится в тексте декларации, которую участники приняли по итогам Саммита, состоявшегося сегодня, 16 сентября, в Душанбе.

Участники также подписали соглашение, в рамках которого предусматривается формирование военной полиции, следственных и судебных органов, а также прокуратуры. Продлеваеются на трехлетний срок полномочия главы объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Участники также внесли ясность в план по оперативному развертыванию сил военного контингента на территории Центральной Азии, пообещав принять меры для защиты южных границ на фоне происхожящих в Афганистане событий, пишет МИР24.

При этом государства, являющиеся участниками договора, указали на неприемлемость размещения афганских беженцев и военных баз третьих стран на своих территориях, о чем указали в пресс-службе президента Казахстана.

Во время выступления на сессии президент России Владимир Путин прокомментировал решение Соединенных Штатов о выводе войск из Афганистана. По словам российского лидера, речь идет, "мягко говоря", о поспешных действиях американской стороны. Глава РФ также указал, что в ОДКБ поддержали вывод о необходимости в координации усилий, направленных на достижение коллективной безопасности. Участники договора заявили о готовности использовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для того, чтобы поддержать мир.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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