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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подает в отставку. Об этом сообщило РБК, ссылаясь на собственные источники. Однако эту информацию опровергли в пресс-службе главы региона.
Как писали СМИ, об уходе с поста Сипягин должен был объявить на следующей неделе. Политик мог перейти на работу в Государственную Думу.
В пресс-службе губернатора в беседе с РИА "Новости" назвали эту информацию "фэйком".
8 сентября 2013 года Владимир Владимирович стал депутатом и руководителем фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владимирской области. В сентябре 2018 года его переизбрали.
Пост губернатора он занимает с 8 октября 2018 года.
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