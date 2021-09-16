Чиновник якобы собирался перейти в Госдуму

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подает в отставку. Об этом сообщило РБК, ссылаясь на собственные источники. Однако эту информацию опровергли в пресс-службе главы региона.

Как писали СМИ, об уходе с поста Сипягин должен был объявить на следующей неделе. Политик мог перейти на работу в Государственную Думу.

В пресс-службе губернатора в беседе с РИА "Новости" назвали эту информацию "фэйком".

8 сентября 2013 года Владимир Владимирович стал депутатом и руководителем фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владимирской области. В сентябре 2018 года его переизбрали.

Пост губернатора он занимает с 8 октября 2018 года.