Администрация желает закрыть тему с транзитом, пишут журналисты

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев не вошел в пятерку федерального списка кандидатов на предстоящие выборы в Государственную думу. По мнению одного из чиновников в государственных органах, президент России решил таким образом закрыть тему транзита власти.

Источник заявляет, что причиной стал как низкий рейтинг Дмитрия Медведева, так и "большое желание" администрации президента Российской Федерации закрыть тему с транзитом. Если же председатель фракции получит высокий рейтинг и возглавит список, то тему вновь придется открыть – хотя президент не желал давать повод для разговоров о транзите и перспективах своего ухода.

Тем не менее, администрация сохранит вопрос с преемником. При этом выбранная тактика такова, что все в настоящее время нацелены на высокие результаты "Единой России", однако по вопросу с преемником в администрации необходимо сохранить статус-кво, о чем заявил один из источников, принимавших участие в управлении избирательной кампании "Единой России".

Другой чиновник, задействованный в подготовке к выборам, указал, что истинным лидером в компании является не кандидат, а тот, кто выплачивает зарплату. Госслужащий полагает, что Кремль считает предстоящие выборы в Государственную думу темой не в качестве отдельного процесса, но общей части подготовки к президентской кампании в 2024 году.

Вопрос с выбором преемника президента остается предметом для обсуждений – в том числе и у западных экспертов. В условиях множества кандидатур, хорошо известных россиянам, выбор главы государства должен пасть на лояльную фигуру, которая сможет продолжить намеченный государственный курс, уверены западные аналитики.