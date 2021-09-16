Франции напомнили решение по российским "Мистралям" после фиаско с Австралией

Франции напомнили решение по российским "Мистралям" после фиаско с Австралией
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
В МИД указали, что никаких обид у Парижа быть не должно

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, который выразил негодование после внезапной новости о решении австралийских властей разорвать дорогостоящий контракт на строительство подводного флота.

Напомним, накануне стало известно, что Австралия отказалась от контракта на 50 млрд долларов на фоне заключения сделки с Соединенными Штатами, которая предусматривает появление подводного флота у государства.

Госслужащая напомнила о том, как несколько лет назад французская сторона разорвала контракт по строительству двух "Мистралей" – соглашение было заключено с Россией. По мнению Захаровой, гневу и горечи, о которых заявил разъяренный глава французской дипломатии, места в данном случае быть не должно, а ситуация вполне рядовая для Парижа, передает "Общественная служба новостей".

"Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль", – указала представитель внешнеполитического ведомства на своей странице в "Телеграм".

Видимо, едко заметила российская госслужащая, плохи лишь "те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине".

Напомним, Париж и Москва заключили соглашение о поставке российской стороне двух вертолетоносцев типа "Мистраль" в 2011 году. Однако из-за украинского кризиса Франция сначала приостановила, а позднее расторгла контракт на 1,2 млрд евро. Все поставленное оборудование было возвращено России, Франция также выплатила неустойку в 949,7 млн евро. Вертолетоносцы позднее приобрел Египет.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Stipan Retkovac
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Бумеранг
В другой раз "те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине".
Stipan Retkovac
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Бумеранг
Полный удар
Настоящий ОДЕССИТ
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Франция в глубокой попе, как серьезный деятель в строении и поставке любых видов деятельности. Жаль, но цена МАкрону - один мешок макаронов.)
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Бумеранг
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