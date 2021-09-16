На онлайн-голосование в столице зарегистрировано более 2 миллионов москвичей

На онлайн-голосование в столице зарегистрировано более 2 миллионов москвичей
Фото: pixabay.com
продолжениеСистема электронного голосования надежна и готова к выборам 17 - 19 сентября
Некоторые заявители получили отказ

В начинающемся 17 сентября голосовании 2 014 765 москвичей смогут принять участие онлайн. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в четверг, 16 сентября.  

Он уточнил, что всего в списках избирателей в Москве 7 587 000 человек. Из них порядка 100 тысяч – иногородние, они будут голосовать на избирательных участках по системе "Мобильный избиратель".

На электронное голосование было подано 2 356 113 заявлений. Из них почти 220 тыс. были отбракованы как дублирующие.

"Уникальных заявлений было 2 139 030. В результате многоступенчатой проверки в ЦИК и других ведомствах в итоговый список пользователей, которые смогут проголосовать онлайн, вошли 2 014 765 человек",

– рассказал Венедиктов.

Отказ в регистрации на электронное голосование чаще всего получали заявители,  имеющие временную, а не постоянную регистрацию в Москве, или чьи данные в заявке не совпадали с федеральной базой данных.

Избиратели, которым утвердили заявку на участие в ДЭГ, до старта голосования придет соответствующее подтверждение на телефон или электронную почту. Получить бумажный бюллетень на участке они уже не смогут.

Выборы в Госдуму состоятся 17-19 сентября. Жители некоторых районов Москвы будут также выбирать представителей в Мосгордуму и муниципальный совет.

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00. Избиратель, получивший цифровой бюллетень 19 сентября в 19:59, будет иметь ровно 15 минут, чтобы отдать свой голос и выйти из системы.

Источник: Сайт ОП Москвы ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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