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Антироссийская истерия в украинском государстве не сбавляет обороты. Незалежные настолько помешались на поисках врагов в России, что борются даже с кинематографическим наследием. Местные стражи порядка решили по пятому кругу проверить канал "Интер" за трансляцию картин о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также показ шедевра советского кино "Д’Артаньян и три мушкетера".
Причиной послужило то, что в этих фильмах снимались "враги украинского народа" Никита Михалков и Михаил Боярский, а также другие артисты, внесенные в черный список незалежных. Стоит отметить, что свободолюбивый украинский телеканал только в этом году проверяли целых четыре раза.
Судя по всему, бравым сотрудникам правоохранительных органов на Украине не дают покоя советские киноленты. Такие странные мероприятия объясняются тем, что ряд задействованных в кинофильмах артистов представляет "угрозу национальной безопасности" Незалежной, пишет РИА "Новости".
Видимо, если украинский обыватель посмотрит хороший советский фильм с отличными актерами, киевский режим может пострадать. Так что на канал, который упрямо продолжает показывать кино с запретными артистами, может обрушиться кара.
В список неугодных фильмов также попали "Офицеры" с Василием Лановым, "Взять живым" с Иосифом Кобзоном и другие киноленты.
К слову, недавно украинская чиновница разгневала сограждан за воспоминания о жизни при Советском Союзе.
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