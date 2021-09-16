Финансовую поддержку получат все медработники, вплоть до водителей скорых, оказывающих помощь зараженным COVID-19

Кабмин подготовил новые выплаты для российских врачей – их получат медики, подхватившие коронавирус во время своей профессиональной деятельности. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, уже сегодня кабмин направит дополнительно еще около 3 млрд руб. на единовременные страховые выплаты для медработников, которые заразились Covid-19, оказывая помощь больным.

"В этом году на эти цели правительство уже направило около 12,5 млрд рублей", – отметил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что эти выплаты охватывают не только врачей, но и средний и младший медперсонал, а также водителей скорых, работающих с пациентами с коронавирусом.

