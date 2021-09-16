ГПСУ обустраивает участок на территории Сумской области

Украина продолжает укреплять границу с Россией на случай "вооруженной агрессии". Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила Госпогранслужба Незалежной.

Там отметили, что сейчас активно проводятся работы по обустройству рубежа с РФ на территории Сумской области с целью обеспечения безопасности и обороны на случай "вооруженной агрессии". Предполагается, что новые фортификационные объекты затруднят действия противника.

"Особое внимание уделяется участку украинско-российского рубежа. Наряду с правительственным планом по инженерному обустройству границы в соответствии с ведомственными мероприятиями пограничного ведомства созданы комплексные инженерные группы. Их первоочередной задачей является обустройство противотранспортных заграждений на угрожаемых направлениях с последующим наращиванием других элементов", – говорится в релизе ГПСУ.

Кроме того, обустройство рубежей должно снизить риски миграционных потоков, опасность перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и товаров.

К посту ведомство приложило видео, на котором под героическую музыку техника роет огромный ров под неусыпным наблюдением пограничников.

Напомним, на днях сотрудники СБУ в ходе антитеррористических учений обнаружили вблизи поселка Бутово Ровенской области у границы с Белоруссией схрон с оружием и боеприпасами. А накануне стало известно, что 11 сентября неизвестные со стороны Украины обстреляли погранзнак на участке белорусского Пинского пограничного отряда "Сварынь". Политолог Алексей Дзермант не исключил, что киевский режим готовил группу боевиков для проникновения на территорию соседней республики.

