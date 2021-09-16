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Доклад Европарламента по выборам в Госдуму является ничем иным как вмешательством во внутренние дела России. Москва жестко ответить за подобные действия. Об этом заявила сегодня директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на традиционном брифинге.
Так она прокомментировала документ ЕП с призывом подготовиться к непризнанию итогов выборов в российский парламент. По ее мнению, цель подобных докладов – еще больше обострить и без того сложные отношения между Москвой и коллективным Брюсселем, а также попытаться оказать влияние на внутренние процессы, идущие в нашей стране.
Дипломат прогнозирует, что в ЕП намерены делать выводы по итогам российского избирательного процесса по заключениям тех организаций, которые "либо самоустранились под надуманным предлогом от участия в мониторинге за выборами" в Госдуму, либо вовсе не имеют к ним никакого отношения.
Сам же документ европарламентариев является дезинформационным по своей сути, отметила Захарова.
"Недопустимому вмешательству в национальные демократические процессы Российской Федерации, как и ранее, мы будем давать твердый отпор", - подчеркнула представитель дипведомства.
Напомним, ранее в четверг, 16 сентября, ЕП одобрил доклад, в котором рекомендуется принять меры для ужесточения политики Евросоюза в отношении РФ. В документе за авторством литовца Андрюса Кубилюса звучит, в частности, призыв к расширению санкций в адрес Москвы. Также предлагается подготовиться к непризнанию итогов выборов в Госдуму в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Также добавим, что на сегодняшнем брифинге Мария Захарова коснулась темы задержания силовиками в Чехии по запросу киевского режима россиянина Александра Франчетти. Дипломат выразила опасение, что его дело будет носить политизированный характер. Одновременно Москва ожидает от Праги скорейшего освобождения гражданина РФ и получения ответов на запросы МИД России о причинах и мотивах его задержания.
"Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустить его политизации и не идти на поводу у украинских властей", – заявила представитель Смоленской площади.
Ранее Москва уже грозила Праге жестким ответом на задержание Франчетти в аэропорту чешской столицы.
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