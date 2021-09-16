Антикоррупционный пробег выявил большое число сторонников «Новых людей» - Игнатьев

Антикоррупционный пробег выявил большое число сторонников «Новых людей» - Игнатьев
Фото: пресс-служба партии "Новые люди"
Проект дал старт системным переменам, заявили в партии

Первый этап всероссийской программы, посвященной выявлению злоупотреблений в сфере грузоперевозок, успешно завершился. Ревизоры провели инспекцию в регионах России. На этом этапе проверили 16 городов на юге страны. В партии "Новые люди" отметили, что это не просто успех – это начало системных перемен.

Председатель Центра торгово-промышленной палаты РФ и кандидат от партии в Госдуму Валентин Игнатьев подчеркнул, что антикоррупционный пробег показал, как много у партии сторонников. Проект получил большую поддержку граждан во всех регионах. Причина в том, что россиянам нужна честная политика, так как люди просто устали от пустых предвыборных обещаний.

"Нам предлагают вернуться в "несуществующее прошлое", остаться в "сером настоящем" или призывают к "революционным потрясениям", только бы удержаться у власти и не дать шанс новой формации людей заменить их, применить свои знания и опыт для созидательной работы",

– заявил Игнатьев.

"Новые люди" не кормят народ обещаниями – партийцы берут и делают то, что необходимо, указал он на круглом столе во время подведения итогов рейда в Симферополе.


Активисты международной ассоциации "Грузавтотранс" проводили проверку на протяжении месяца. Руководил группой глава объединения и председатель транспортного комитета партии Владимир Матягин. В России в сфере грузоперевозок работают свыше 15 миллионов человек. В числе насущных проблем – коррупция в контролирующих органах, некорректная работа рамок весогабаритного контроля. Кроме того, зачастую невозможно соблюдение водителями грузового транспорта режима работы и отдыха. Эти проблемы подталкивают грузоперевозчиков к переходу в "серую правовую зону".

Матягин отметил, что назрела необходимость в корне переломить эту ситуацию. Если этого не произойдет, большая часть компаний, работающих в сфере грузоперевозок, разорится. Он отметил, что перевозками грузов по большей части занимаются ИП, частники, для которых это единственный способ заработать на жизнь.


В планах партии – не только продолжение антикоррупционного автопробега по стране, но и систематизация выявленных проблем. "Новые люди" намерены оформить их в закон "Об автомобильных грузоперевозках". В партии напомнили, что подобный законопроект уже несколько лет ждет своего часа на полках в Госдуме.

Анна СОРОКИНА
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