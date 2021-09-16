Глава ЕК считает, что объединение должно найти политическую волю для действий без США и НАТО

Евросоюзу нужно сформировать собственную армию, чтобы не полагаться на США и НАТО в вопросах обороны объединения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Daily Mail.

Она выразила обеспокоенность тем фактом, как быстро под натиском запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" пало правительство Афганистана после стремительного бегства оттуда войск Пентагона. Произошедшее ставит серьезные вопросы не только перед Североатлантическим блоком, но и перед странами-членами ЕС, отметила немка.

В связи с этим фон дер Ляйен потребовала ускорить создание Европейского оборонительного союза. Глава ЕК подчеркнула, что для этого не нужно формировать новые военные подразделения – они и так уже есть. А Евросоюз нуждается лишь в "политической воле" для военного вмешательства без участия США, поэтому "Европе пора перейти на следующий уровень".

По мнению немецкого политика, Брюссель должен обеспечивать большую стабильность на европейском континенте и даже за его пределами, в том числе принимать участие в миссиях, не инициированных альянсом или ООН.

