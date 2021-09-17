В Китае рассказали о "неожиданном" ответе Лаврова США

В Китае рассказали о "неожиданном" ответе Лаврова США
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Подобный сигнал со стороны России назвали редкостью

Соединенные Штаты опасаются за будущее собственной гегемонии, поэтому пытаются всеми силами оказать давление на Россию. Однако в Москве, сталкиваяясь с постоянными контрмерами, дают Вашингтону крайне неожиданный ответ с призывом наладить диалог. Об этом пишет китайское издание The Paper.

Так журналисты отреагировали на заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова, который 10 сентября указал, что США пошли на беспрецедентное обострение с Россией. Они ввели нелегитимные санкции, используют методы нечистоплотной конкуренции, но даже в таких условиях российская сторона не собирается впадать в конфронтацию. Дипломат подчеркнул, что в Москве всегда открыты для сотрудничества со всеми, кто готов строить его на принципах равноправия.

"Мы хоть завтра возобновляем наши отношения на обоюдовыгодной основе", – подчеркнул Лавров.

Китайские журналисты полагают, что это позитивный сигнал от России, который является довольно "неожиданным и редким" проявлением.

Однако в Москве в действительности настроены на конфронтацию с американцами, поскольку прекрасно усвоили урок распада СССР и повторять его не намерены, пишет издание. И к тому же, на выстраивание более конструктивного диалога не согласятся в США – они надеются, что российская сторона сама проявит инициативу и пойдет на уступки. При этом, отмечают журналисты, Россия неоднократно призывала к проведению мирных переговоров. 

"Только сдерживая Россию и пропагандируя теорию российской угрозы, США могут защитить гегемонистские интересы Запада", – указывается в статье.

Америкацы пользуются тем, что европейские страны видят в России "настоящую катастрофу" – благодаря этому они могут добиться единой цели с Европой, сохранив свое стабильное влияние.

При этом, считают журналисты, обе страны должны преодолеть свои существенные противоречия, которые продиктованы их собственными стратегическими потребностями, поскольку "миру нужны стабильность и мир". 

Источник: The Paper ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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