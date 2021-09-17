Более 250 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве за первые два часа

Более 250 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве за первые два часа
Фото: pixabay.com
продолжениеСистема онлайн-голосования Москвы работает в штатном режиме
Получить цифровой бюллетень можно до 19:59 19 сентября

В России начались выборы в Госдуму. В пятницу, 17 сентября, ровно в 8:00 открылись избирательные участки в Москве, а также стартовало онлайн-голосование. За первые два часа электронные бюллетени получили и отправили более 250 тысяч москвичей.

В первые часы голосования отмечается большое количество запросов к системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве – до 47 тысяч в секунду, в связи с чем повышено время ожидания при входе в систему. Это подтверждает популярность онлайн-выборов.

Всего в списках избирателей, которые смогут проголосовать через интернет, в Москве зарегистрировано более 2 миллионов человек. Получить цифровой бюллетень они могут в любой момент с 8:00 17 сентября до 19:59 19 сентября. У пользователей, которые загрузят бюллетень буквально в последнюю минуту голосования, будет 15 минут на то, чтобы сделать выбор, заполнить и отправить бюллетень.

После того, как голосование будет объявлено закрытым, соберут части ключа дешифрования, чтобы подвести итоги онлайн-голосования. Накануне электронный ключ разделили на 7 частей и раздали разным людям.

Все участники онлайн-голосования в Москве автоматически становятся участниками розыгрыша призов, среди которых однокомнатные квартиры, автомобили и призовые баллы в размере от 10 до 100 тысяч. Первый розыгрыш состоится уже 18 сентября.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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