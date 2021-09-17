Президент полагает, что американцы приняли поспешное решение

Возникший афганский кризис после выхода войск США ставит новые задачи перед членами Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на саммите.

Глава России сравнил действия американцев с бегством и призвал страны-партнеры к проведению общей согласованной линии с учетом появившихся рисков, передает РИА "Новости".

Он призвал участников ШОС посодействовать мирному процессу в Афганистане, сообщает телеканал "360".