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В Кремле сообщили, что Владимир Путин примет участие в электронном голосовании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По всей России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную Думу. Часть населения могут проголосовать онлайн, если предварительно прошли регистрацию.
Песков не стал уточнять, в какой именно день Путин сделает свой выбор, передает RT.
Напомним, из-за массовой вспышки заболеваемости коронавирусом президент ушел на карантин, на котором будет вынужден находиться как минимум неделю. При этом тест на ковид у Владимира Путина дал отрицательный результат.
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