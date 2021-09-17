Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн

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На новый формат президент вынужден перейти из-за соблюдения режима изоляции

В Кремле сообщили, что Владимир Путин примет участие в электронном голосовании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По всей России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную Думу. Часть населения могут проголосовать онлайн, если предварительно прошли регистрацию.

Песков не стал уточнять, в какой именно день Путин сделает свой выбор, передает RT.

Напомним, из-за массовой вспышки заболеваемости коронавирусом президент ушел на карантин, на котором будет вынужден находиться как минимум неделю. При этом тест на ковид у Владимира Путина дал отрицательный результат. 

Источник: RT ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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