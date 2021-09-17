Саммит должен состояться уже сегодня, 17 сентября

Владимир Путин не планирует участвовать во встрече по климату и энергетике, которую организует Джо Байден.

Дмитрий Песков отметил, что сейчас по дипломатическим каналам идет согласование этого вопроса, но присутствие на саммите в планы президента не входило.

Встреча должна состояться сегодня, 17 сентября, в онлайн-формате. Исторически Россия принимала участие в этом форуме.

Ранее Путин рассказал о массовых случаях заболевания COVID-19 в своем окружении.