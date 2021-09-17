Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Владимир Жириновский проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Владимир Жириновский. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
продолжениеСистема электронного голосования в Москве без сбоев преодолела отметку в полмиллиона голосов
Лидер ЛДПР уверен, что за электронным голосованием будущее

Политик Владимир Жириновский принял участие в выборах-2021. Находясь в пятницу, 17 сентября, в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, он воспользовался планшетом и заполнил свой цифровой бюллетень.

"Я всегда был за электронные средства",

– пояснил лидер ЛДПР, демонстрируя собравшимся гаджет с надписью, что его голос учтен.

Ранее Жириновский сообщил, что подал заявку на участие в онлайн-выборах, однако политика зарегистрировали не сразу – сначала его данные ушли на проверку.

Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. Москвичи могут проголосовать онлайн. В первые часы после старта голосования цифровые бюллетени заполнили более 350 тысяч избирателей.

Николай ВИКТОРОВ

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