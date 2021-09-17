В Европе заговорили о выходе Франции из НАТО после скандала с подлодками

В Европе заговорили о выходе Франции из НАТО после скандала с подлодками
Фото: Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Обида Парижа может в корне изменить отношения в рамках альянса

Сорванная американцами многомиллиардная сделка на поставку атомных субмарин Австралии может привести к тому, что Франция заявит о своем выходе из состава НАТО. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар. 

Обида Парижа на Вашингтон не только политическая, но и коммерческая. Нужно понимать, что Франция тоже поставляет оружие многим странам, поэтому между союзниками в рамках североатлантического альянса все равно есть конкуренция. 

Соединенные Штаты при этом продолжают заниматься вооружением стран, способных поддержать страну в решении китайского вопроса. Тем более, что в рамках региона есть немало государств, способных и готовых дать отпор Пекину. В частности, речь идет о той самой Австралии, из-за которой и начались все текущие противоречия. 

"Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев "дружить" против Китая",

– добавил Рар, подчеркнув, что хоть Франция с такой политикой в корне не согласна, то другие европейские страны, например, Германия, пока готовы встать на сторону США. 

Из-за такой позиции Парижа может произойти раскол в рамках НАТО. Особенно учитывая факт, что Эммануэль Макрон не раз выступал с критикой альянса, указывая на то, что НАТО должна заниматься защитой Европы, а не удовлетворением внешнеполитических интересов Штатов. 

Подводя итог, эксперт не исключил, что могут повториться события 1966 года. Тогда Франция, возглавляемая Шарлем де Голлем, покинула альянс. 

Напомним, что накануне стало известно, что Франция отказалась отмечать 240-летие Чесапикского сражения, в котором помогла США противостоять британскому флоту. Представитель французских ВМС покинул Вашингтон раньше срока, выразив таким образом протест. 

Источник: "Взгляд" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
новости партнеров

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

В Китае рассказали о "неожиданном" ответе Лаврова США

Подобный сигнал со стороны России назвали редкостью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей