Система электронного голосования в Москве без сбоев преодолела отметку в полмиллиона голосов

Система электронного голосования в Москве без сбоев преодолела отметку в полмиллиона голосов
Фото: pixabay.com
Участвовать в выборах через интернет - это удобно и быстро

Более 500 тысяч москвичей уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму, которые начались в 8:00 17 сентября. Система дистанционного электронного голосования в столице работает штатно, без сбоев.

На надежности системы ДЭГ в Москве не отразилось большое количество запросов. Как сообщается на портале mos.ru, в первые часы после начала голосования количество заявок на получение цифрового бюллетеня доходило до 47 тысяч в секунду.

Всего в Москве более 2 миллионов жителей зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании. Среди них – лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он уже проголосовал онлайн и продемонстрировал журналистам планшет с подтверждением.

Избиратели, проголосовавшие онлайн, становятся участниками розыгрыша более 250 тысяч призов, в том числе квартир, автомобилей и призовых баллов, эквивалентных рублю.

Выборы завершатся 19 сентября в 20:00. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, а в некоторых районах – депутатов Мосгордумы и муниципального совета.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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