Поляк поразился такому подходу к вопросу

Польский лидер Анджей Дуда поделился своим негодованием по поводу организации беседы с немецким канцлером Ангелой Меркель. Оказалось, что о планах берлинской стороны Варшаве пришлось выяснять через прессу.



Стало известно, что во время визита главы немецкого правительства в Польшу подразумевалась встреча Меркель с местным главнокомандующим. Немецкий канцлер побывала в этом европейском государстве 11 сентября. По расчетам берлинской администрации, в этот день также должно было состояться ее рандеву с Дудой. Однако последнего об этом предупредить не удосужились.

Разумеется, при таком уровне организации встреча состояться не могла. Так что Берлин объявил об отмене переговоров на высоком уровне. Однако и это он сделал не по официальным каналам, а через СМИ.

Таким образом, глава польского государства узнал о планах немцев на его персону, а после и об их отмене из газеты.

Несложно догадаться, что такое отношение представителей германской администрации к вопросу подготовки встречи первых лиц ФРГ и Польши весьма опечалило Анджея Дуду, пишет РИА "Новости".

Высокопоставленный поляк объяснил, что в этот день он посещал Катовицу. Данное мероприятие было заранее запланировано в соответствии с президентским графиком. Так что информация о несостоявшейся встрече с Меркель вызвала у него "изумление".

Между тем, в немецкой прессе писали, что Дуда намеренно отказался от рандеву с Меркель. Там заявили, что он нанес страшную обиду канцлеру Германии.