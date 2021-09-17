Президента Польши уведомили об отмене встречи с Меркель через газеты

Президента Польши уведомили об отмене встречи с Меркель через газеты
Анджей Дуда. Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Поляк поразился такому подходу к вопросу

Польский лидер Анджей Дуда поделился своим негодованием по поводу организации беседы с немецким канцлером Ангелой Меркель. Оказалось, что о планах берлинской стороны Варшаве пришлось выяснять через прессу.

Стало известно, что во время визита главы немецкого правительства в Польшу подразумевалась встреча Меркель с местным главнокомандующим. Немецкий канцлер побывала в этом европейском государстве 11 сентября. По расчетам берлинской администрации, в этот день также должно было состояться ее рандеву с Дудой. Однако последнего об этом предупредить не удосужились.

Разумеется, при таком уровне организации встреча состояться не могла. Так что Берлин объявил об отмене переговоров на высоком уровне. Однако и это он сделал не по официальным каналам, а через СМИ.

Таким образом, глава польского государства узнал о планах немцев на его персону, а после и об их отмене из газеты.

Несложно догадаться, что такое отношение представителей германской администрации к вопросу подготовки встречи первых лиц ФРГ и Польши весьма опечалило Анджея Дуду, пишет РИА "Новости".

Высокопоставленный поляк объяснил, что в этот день он посещал Катовицу. Данное мероприятие было заранее запланировано в соответствии с президентским графиком. Так что информация о несостоявшейся встрече с Меркель вызвала у него "изумление".

Между тем, в немецкой прессе писали, что Дуда намеренно отказался от рандеву с Меркель. Там заявили, что он нанес страшную обиду канцлеру Германии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
Гость312712
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С куском отсталого гумна даже Меркель встречаться не стала. Руководство пшеков конченые русофобские мрази. О чем с ними говорить то.
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