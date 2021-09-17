Вдруг заболеет Путин: офис Зеленского призвал готовиться к наступлению на Донбассе

Вдруг заболеет Путин: офис Зеленского призвал готовиться к наступлению на Донбассе
Фото: Alexander Rekun / Global Look Press / www.globallookpress.com
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В Киеве рассказали о "варианте Б"

Главная стратегия украинских властей по Донбассу заключается в политико-дипломатическом способе урегулирования военного конфликта. Однако Киев не исключает и силовой вариант, указал советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович.

Представитель офиса Зеленского перечислил среди основных обстоятельств для силового варианта новость о тяжелом заболевании президента России Владимира Путина.

"К примеру, Путин по каким-то причинам тяжело заболел. У нас имеется от трех до пяти суток на решение вопроса. Возможно, когда-то будет и такой вариант", – заявил Арестович, выступая в эфире украинской телепередачи "Право на власть".

Арестович также сообщил, что действующая украинская администрация не знает, каким образом будет происходить "деоккупация" Донбасса. Поэтому Киев рассматривает разные варианты. Военный способ является в офисе Зеленского "вариантом Б". 

Администрация президента пока что не давала официальных комментариев по заявлению чиновника. Напомним, что Арестович является не только советником главы президентского офиса, но и спикером делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе, работа которой заключается в обсуждении договоренностей по мирному урегулированию конфликта.

Ранее Арестович заявил, что украинские власти жестко ответят российской стороне "всем, что есть на вооружении" в случае возникновения военного конфликта между странами. Госслужащий указал, что Киев начнет "лупить со страшной силой" располагаемым вооружением, арсенал которой, ожидают в офисе, будет расширен по итогам недавнего визита делегации в Соединенные Штаты.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор Малков
Гость310440
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До чего же тупорылое хохляндское руководство страной! Какие то недоумки, тусовочные мальчики без малейшего понятия о политике и дипломатии. Сидят в кабинетах и развлекаются в силу своего интелекта. Какая странна-недострана, такие и правители-мажоры!
Гость312712
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Блин, задолбали, раньше нужно было вас мочить в сортире, сейчас конечно сложнее, но все равно можно. Только кому кровь нужна кроме Зелени и его хозяев, вот и мечутся как тараканы в надежде, что кто то за них все решит. Все уже, угомонитесь, СШП уже обкакалась в Афгане со своим вооружением, ну вооружит она укров и что? Просто более кровавое мочило будет, если полезете, а результат Зелень, Порось и нацики на столбах.
Гость311651
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"всем, что есть на вооружении" - т.е. надрищут в шаровары и пойдут сдаваться.
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