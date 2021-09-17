В Киеве рассказали о "варианте Б"

Главная стратегия украинских властей по Донбассу заключается в политико-дипломатическом способе урегулирования военного конфликта. Однако Киев не исключает и силовой вариант, указал советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович.

Представитель офиса Зеленского перечислил среди основных обстоятельств для силового варианта новость о тяжелом заболевании президента России Владимира Путина.

"К примеру, Путин по каким-то причинам тяжело заболел. У нас имеется от трех до пяти суток на решение вопроса. Возможно, когда-то будет и такой вариант", – заявил Арестович, выступая в эфире украинской телепередачи "Право на власть".

Арестович также сообщил, что действующая украинская администрация не знает, каким образом будет происходить "деоккупация" Донбасса. Поэтому Киев рассматривает разные варианты. Военный способ является в офисе Зеленского "вариантом Б".



Администрация президента пока что не давала официальных комментариев по заявлению чиновника. Напомним, что Арестович является не только советником главы президентского офиса, но и спикером делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе, работа которой заключается в обсуждении договоренностей по мирному урегулированию конфликта.

Ранее Арестович заявил, что украинские власти жестко ответят российской стороне "всем, что есть на вооружении" в случае возникновения военного конфликта между странами. Госслужащий указал, что Киев начнет "лупить со страшной силой" располагаемым вооружением, арсенал которой, ожидают в офисе, будет расширен по итогам недавнего визита делегации в Соединенные Штаты.