Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Российский лидер Владимир Путин принял участие в выборном процессе. В период с 17 по 19 сентября в нашей стране проходят выборы в Госдуму. Глава государства отдал свой голос в дистанционном формате. Также сегодня, в первый день выборов, проголосовал начальник кабмина Михаил Мишустин.
Главнокомандующий голосовал в электронной форме в связи с тем, что несколько дней назад был вынужден уйти на самоизоляцию. Такое решение было принято после того, как в окружении первого лица государства выявили носителей COVID-19. Известно, что инфекцию подхватили несколько десятков сотрудников президента.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, все заболевшие работники президентской администрации чувствуют себя нормально, недуг протекает в легкой форме. Сам Владимир Владимирович абсолютно здоров.
Глава российского правительства Михаил Мишустин также отдал свое предпочтение дистанционному голосованию. Премьер-министр проголосовал прямо на рабочем месте, не отлучаясь от важных дел. Мишустин отметил, что данный формат очень удобен и экономит время.
"Буквально делаешь выбор одним кликом", – делится своими впечатлениями глава кабмина.
Высокопоставленный госслужащий обратился к согражданам и призвал их также изъявить свою волю. Мишустин подчеркнул, что от выбора каждого жителя Российской Федерации зависит будущее нашей страны. С помощью голосования люди могут повлиять на дальнейшее развитие государства. Россияне сами выбирают, какой будет их страна.
Отмечается, что проголосовать с помощью онлайн-сервиса решили многие министры. В их числе глава Минкультуры Ольга Любимова, руководитель Минздрава Михаил Мурашко и другие высокопоставленные госслужащие.
В стране согласовали производственный календарь
Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"