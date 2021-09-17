Путин и Мишустин отдали свои голоса на выборах в Госдуму

Путин и Мишустин отдали свои голоса на выборах в Госдуму
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первые лица государства исполнили гражданский долг

Российский лидер Владимир Путин принял участие в выборном процессе. В период с 17 по 19 сентября в нашей стране проходят выборы в Госдуму. Глава государства отдал свой голос в дистанционном формате. Также сегодня, в первый день выборов, проголосовал начальник кабмина Михаил Мишустин.

Главнокомандующий голосовал в электронной форме в связи с тем, что несколько дней назад был вынужден уйти на самоизоляцию. Такое решение было принято после того, как в окружении первого лица государства выявили носителей COVID-19. Известно, что инфекцию подхватили несколько десятков сотрудников президента.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, все заболевшие работники президентской администрации чувствуют себя нормально, недуг протекает в легкой форме. Сам Владимир Владимирович абсолютно здоров.

Глава российского правительства Михаил Мишустин также отдал свое предпочтение дистанционному голосованию. Премьер-министр проголосовал прямо на рабочем месте, не отлучаясь от важных дел. Мишустин отметил, что данный формат очень удобен и экономит время.

"Буквально делаешь выбор одним кликом", – делится своими впечатлениями глава кабмина.

Высокопоставленный госслужащий обратился к согражданам и призвал их также изъявить свою волю. Мишустин подчеркнул, что от выбора каждого жителя Российской Федерации зависит будущее нашей страны. С помощью голосования люди могут повлиять на дальнейшее развитие государства. Россияне сами выбирают, какой будет их страна.

Отмечается, что проголосовать с помощью онлайн-сервиса решили многие министры. В их числе глава Минкультуры Ольга Любимова, руководитель Минздрава Михаил Мурашко и другие высокопоставленные госслужащие.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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