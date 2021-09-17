Сограждане усмотрели в таком действии надругательство над символом Незалежной

В Николаевской районной госадминистрации чиновники замаскировали дыру в потолке в одном из кабинетов административного здания флагом Украины. Об этом сообщил местный журналист Олег Деренюга в своем "Фейсбуке", прицепив к посту компрометирующий снимок.

"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дыру в потолке. Так и живем..." – написал он.

Пользователи сети не стали бросать громы и молнии в адрес николаевских чиновников, в отличие от увиденных снимков украинских спортсменов, стоящих в обнимку с россиянами под государственными символами. Сограждане в комментариях обратили внимание на то, что в таком убитом состоянии находятся многие административные здания провинций Незалежной (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Справедливости ради, это не самая большая дыра в стране, закрытая этим флагом:)", "Администрации всегда были бедными, только там где была коррупция было все на уровне...", "Какой хозяин, такой и кабинет".

Некоторые возмутились над подобным обращением с жовто-блакитным стягом:

"Превзошли "потемкинские деревни". По-моему автор этой идеи тянет на админштраф?!", "какой админштраф, тут статья за надругательство над символикой, как минимум".

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