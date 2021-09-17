Киев призывает присоединиться к мерам иностранные государства

Совет национальной безопасности Украины принял решение о введении санкционных мер в отношении организаторов голосования на выборах в Государственную думу, которые проводятся на территории Крыма и Донбасса. Об этом стало известно сегодня, 17 сентября.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, ограничения коснутся тех, кто организовывал избирательный процесс на указанных территориях. Соответствующее предупреждение украинский Совбез уже направил иностранным наблюдателям.

Украинский госслужащий отметил, что основная часть санкционных мер связана в вопросами, которые затрагивают внутреннюю обстановку в "оккупированных территориях" в рамках выборов в "так называемую Государственную думу".

Секретарь СНБО пояснил, выступая на брифинге, что украинская сторона исходит из отсутствия у Российской Федерации права на проведение выборов в Крыму и Донбассе, а потому все участники, вовлеченные в избирательный процесс, включая членов ЦИК, агитаторов, кандидатов и наблюдателей, являющихся официальными лицами, попадут под действие украинских санкций, передают "Известия".

Глава крымского ЦИК Михаил Малышев уже отреагировал на принятые Киевом меры, заявив, что уже не в состоянии определить точное количество введенных в отношении него санкций. Председатель избиркома республики сообщил, что объявленные Украиной меры повлияют на него таким же образом, как и предыдущие – Малышев не может выехать за пределы своей страны, однако такого желания у него и нет. При этом украинская администрация угрожала ему наложением арестов на "какие-то активы", которые у главы ЦИК фактически отсутствуют.